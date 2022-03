Cette déclaration intervient alors que Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de son gaz à l'UE, en réagissant ainsi au gel des actifs russes en Occident à cause de son offensive en Ukraine et donnant une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système en roubles.

La menace des sanctions

La semaine dernière, Dmitri Rogozine avait affirmé que les récentes sanctions occidentales introduites contre Moscou pourraient provoquer la chute de l'ISS.

Selon lui, le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l'ISS sera perturbé par les sanctions, affectant donc le segment russe de la station. En conséquence, cela pourrait provoquer "'l'amerrissage' ou 'l'atterrissage' de l'ISS pesant 500 tonnes", avait-il mis en garde.