Guerre en Ukraine : l'Académie européenne du cinéma boycotte les films russes

L'Académie européenne du cinéma a annoncé mardi boycotter les films russes pour la prochaine édition des European Film Awards, en soutien à l'appel lancé par l'Académie ukrainienne du cinéma.

L'institution, qui promeut chaque année le meilleur du cinéma européen à travers la remise des European Film Awards, a condamné mardi "une guerre unilatérale lancée par la Russie" et appelé au respect de la "souveraineté et du territoire de l'Ukraine" dans une déclaration qualifiant les actes de Vladimir Poutine d'"odieux et infamants".

"Nous sommes extrêmement inquiets pour les Ukrainiens et de tout coeur avec la communauté ukrainienne des cinéastes. Nous sommes pleinement conscients que certains d'entre eux combattent l'agresseur arme au poing. C'est pourquoi l'Académie exclura les films russes des European Film Awards cette année et soutient l'appel au boycott lancé par l'Académie ukrainienne de cinéma", a fait savoir l'institution.

"Cette décision aurait dû intervenir plus tôt", concède l'Académie européenne, mais "nos processus démocratiques devaient être suivis", ajoute-t-elle.

En parallèle, l'institution, dont le siège se situe à Berlin, a entrepris de collecter des fonds et de mettre en place des structures de soutien à destination de l'industrie ukrainienne du cinéma, indique-t-elle dans un communiqué, sans plus de précision.