Guerre en Ukraine : Kyiv contre Kiev, un enjeu capital pour les Ukrainiens

Quelle est la capitale de l’Ukraine ? Kiev, répond-on depuis toujours. Et bien, les autorités ukrainiennes et des activistes voudraient faire changer cette habitude au profit de l’appellation ukrainienne, Kyiv.

Le problème, pour les Ukrainiens, c’est que le nom Kiev, utilisé dans plusieurs langues étrangères, est dérivé de la translittération du cyrillique russe. La prononciation ukrainienne est plus proche de "Kyiv".

#KyivNotKiev

La translittération Kyiv a été légalement imposée en Ukraine en 1995, elle a été enregistrée par les Nations Unies en 2012. Le gouvernement a depuis lors essayé de faire en sorte que cette appellation soit utilisée à l’étranger. Il a lancé une campagne en 2018, sous le hashtag #KyivNotKiev, surtout à destination du monde anglo-saxon. Elle a reçu un certain succès et nombre de médias, d’autorités et de sociétés privées ont laissé tomber l’appellation "Kiev" au profit de "Kiyv".

Certains activistes relancent aujourd’hui cette campagne dans le monde francophone "par pur respect pour cette nation souffrante mais courageuse".