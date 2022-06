Guerre en Ukraine : Kirill, le patriarche orthodoxe allié de Poutine pour unir spirituellement les peuples russes

Quelques années plus tard, en 1989, Kirill prend la tête du département des relations extérieures, équivalent d’un ministère des Affaires étrangères.

Dans les années 90, alors que l’ère post-URSS plonge la Russie dans une léthargie économique, l’homme à l’épaisse barbe blanche fait sa fortune grâce au tabac et à l’alcool. L’État Russe exemptait en effet l’Église orthodoxe de taxes sur ces deux produits, ce qui lui a permis de s’enrichir grâce à la vente de cigarette et de vodka, tout en se voyant attribuer le surnom de "métropolite du tabac et de la vodka". Une dispute de voisinage révélera aussi que le patriarche est propriétaire d’un appartement dans l’un des immeubles moscovites les plus en vue.

Poutine et Kirill font bon ménage

L’arrivée de Vladimir Poutine à la présidence du pays en 2000 va rapprocher le pouvoir et l’Église. Alors que le président ne peut réussir à unir géographiquement les anciens territoires russes, l’union spirituelle reste encore possible. Une vision partagée par Kirill, qui possède une énorme influence envers les orthodoxes de l’est. Et cette influence est une carte indispensable pour celui qui relancera 22 ans plus tard la guerre en Europe.

Succédant en 2009 au défunt patriarche Alexis II qui avait reconstruit l’Eglise après la chute de l’URSS et de son système athée, Kirill a fait de l’orthodoxie russe une véritable machine politico-religieuse au service du Kremlin.

L’homme d’Église a soutenu les différents "combats" de Vladimir Poutine, condamnant par la même occasion l’opposition qui était faite au président. Ce fut notamment le cas en 2012 lorsque quatre jeunes femmes cagoulées, membres des Pussy Riot, ont interrompu une de ses messes dans la cathédrale du Christ Sauveur, la principale de Moscou, et y ont chanté une prière anti-Poutine. Trois d’entre elles sont arrêtées et condamnées à des peines de prison ferme. Kirill a rejeté les appels à la miséricorde et a dénoncé un "blasphème", rappelant régulièrement que le fidèle orthodoxe ne doit pas protester. Il a d’ailleurs condamné les grands rassemblements après l’arrestation en janvier 2021 de l’opposant Alexeï Navalny, parlant de "crise au sein de la jeune génération".

Profondément homophobe, Kirill s’est également satisfait de la loi promue par Vladimir Poutine, condamnant les "crimes de propagandes homosexuelles".

Mais la consécration pour Kirill arrive en 2020, lorsqu’une référence à Dieu est inscrite dans la Constitution de la Russie. Une réforme validée en même temps que celle autorisant Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu’en 2036 et celle définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme.

Soutien à la guerre en Ukraine

Les liens qui unissent le Kremlin à Kirill sont toujours puissants en 2022. Le patriarche a notamment soutenu le déploiement russe en Ukraine dans une messe prononcée trois jours après l’invasion du pays, qualifiant l’intervention de "guerre sainte" et estimant que les soldats russes y pratiquent un "acte de résistance héroïque contre des forces voulant détruire l’unité historique entre Kiev et Moscou."

Mais à l’Ouest et en Ukraine, les propos ne passent pas. Son confrère catholique, le Pape François, a qualifié ce dernier d'"Enfant de chœur de Poutine" et l’a invité à "ne pas utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus".

En Ukraine, présentée par Poutine comme berceau des Rus' de Kiev et de la civilisation russe, l’église orthodoxe a annoncé le 29 mai rompre ses liens avec son penchant russe, en prenant sa pleine indépendance et son autonomie : "Le concile condamne la guerre, qui est une violation du commandement de Dieu "Tu ne tueras point", et exprime ses condoléances à tous ceux qui souffrent à cause de la guerre", a expliqué dans un communiqué l’Eglise ukrainienne. De quoi faire perdre l’unité spirituelle voulue par Poutine et le patriarche.

Mais les soutiens à Kirill sont tout de même présents en Europe. Dernier exemple en date, alors que l’Europe envisageait de sanctionner le patriarche, un veto de la part de Victor Orban a protégé ce dernier. De quoi réaffirmer son soutien à Vladimir Poutine et faire un pied de nez à l’union des 27.