Guerre en Ukraine : Kim Jong Un déclare à Vladimir Poutine que la Corée du Nord fera sa "priorité absolue" des liens avec la Russie

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a déclaré mercredi que son pays ferait des liens bilatéraux avec la Russie sa "priorité absolue", lors d’une rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l’Est de la Russie.

"Nous allons donner la priorité à la relation entre la Corée du Nord et la Russie et en faire la priorité absolue de notre politique étrangère", a dit M. Kim dont les propos étaient rapportés par la télévision russe. Le dirigeant nord-coréen a estimé que sa rencontre avec le président Poutine serait "un tremplin pour des relations bilatérales plus étroites".

Selon lui, "la Russie est en ce moment confrontée […] à de telles forces hégémonistes pour protéger (ses) intérêts en matière de sécurité". "Nous avons toujours exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les mesures prises par le gouvernement russe et je saisis cette occasion pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie", a-t-il ajouté.