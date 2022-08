Guerre en Ukraine : Kiev souhaite la création d'un tribunal international pour juger l'agression russe

Au septième mois de la guerre, Kiev déclare avoir l'intention de créer dès l'an prochain un tribunal international, afin d'y juger le président russe Vladimir Poutine et les responsables de l'invasion de l'Ukraine. La cour devra se prononcer sur le "crime d'agression".

Ce plan en vue de la création de ce tribunal est chapeauté par Andriy Smirnov, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. "C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine. La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", a insisté dans un entretien à l'AFP Andriy Smirnov.

Le "crime d'agression" est similaire à la notion de "crime contre la paix" utilisée dans les procès de Nuremberg et de Tokyo au sortir de la seconde guerre mondiale.