Guerre en Ukraine : Kiev se dit prête à lancer au printemps une contre-offensive face aux Russes

Les forces armées ukrainiennes seront prêtes à lancer au printemps une contre-offensive face aux militaires russes qui occupent de larges pans du pays, selon le chef adjoint des renseignements ukrainiens, Vadym Skibitsky dont les propos sont rapportés dimanche par le groupe de média allemand Funke.

Le moment exact dépendra toutefois de plusieurs facteurs, dont les livraisons d’armes occidentales, qui jouent un rôle très important dans les efforts déployés par l’Ukraine pour se défendre contre les envahisseurs russes, a complété M. Skibitsky. Plus d’un an après l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, M. Skibitsky a réitéré l’objectif affiché de Kiev qui est de libérer l’ensemble du territoire ukrainien, y compris la péninsule de Crimée que Moscou a annexée en 2014.

Les forces russes occupent actuellement quelque 20% du territoire ukrainien. "Nous ne nous arrêterons que lorsque nous rétablirons les frontières ukrainiennes internationalement reconnues de 1991", a-t-il souligné. "C’est notre message à la Russie et à la communauté internationale". M. Skibitsky a ensuite expliqué comment Kiev prévoyait d’atteindre ses "objectifs militaires stratégiques". "Nous essayons de semer la discorde dans le front russe au sud du territoire, entre la Crimée et le continent russe", a indiqué le responsable des renseignements militaires. "Il est possible que nous détruisions également des dépôts d’armes ou des équipements militaires sur le territoire russe, par exemple autour de la ville de Belgorod, d’où sont lancées les attaques contre l’Ukraine", a-t-il poursuivi.

Depuis le début de l’offensive russe, au moins 8000 civils ont été tués et plus de 13.000 personnes blessées, selon les estimations officielles.