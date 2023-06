Le ministère russe de la Défense a dit que ses forces avaient tué "plus de 1.500 militaires ukrainiens" et détruit "28 chars". Une affirmation tournée en dérision par le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine. Dans la nuit de lundi à mardi, une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev, a rapporté l'administration civile et militaire de la capitale ukrainienne.