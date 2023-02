Guerre en Ukraine : Kiev recevra au moins 100 chars Leopard 1 "dans les prochains mois", selon Berlin

En plus de la livraison des Leopard 1, Berlin, Copenhague et La Haye promettent une formation aux soldats ukrainiens au maniement de ces chars, ainsi que la fourniture de pièces détachées de rechange et des munitions.

Les trois pays indiquent que leur initiative est "ouverte à d'autres partenaires". Ils mentionnent ainsi la Belgique qui a "signalé un intérêt à y participer".

Cette promesse de livraison de Leopard 1 a été rendue possible par le feu vert de Berlin aux industriels allemands pour qu'ils donnent à l'Ukraine les chars qu'ils ont encore en stock. Au total sont potentiellement concernés 178 Leopard, mais le nombre qui pourra être effectivement livré dépend de la durée de leur remise en état car ces blindés ont été mis hors service depuis plusieurs années.

Les Leopard 1 sont les prédécesseurs du Leopard 2, dont Berlin a accepté fin janvier de fournir 14 exemplaires issus des équipements de l'armée allemande, la Bundeswehr.