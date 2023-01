Guerre en Ukraine : Kiev propose une ligne téléphonique d’urgence pour les Russes candidats déserteurs

Alors qu’il est de plus en plus question d’une nouvelle mobilisation en Russie, les Ukrainiens ont imaginé une opération pour permettre aux soldats russes qui le souhaitent de déserter et de se constituer prisonnier. Son nom : "Je veux rester en vie."

Des milliers de tracts sont envoyés dans les zones de combat, même si de nombreux Russes n’attendent pas d’y être arrivés pour se renseigner.

La Russie de son côté traite sévèrement tous ceux qui essaient d’éviter d’être envoyés au front. Cette semaine, dans une république de l’Oural, à 1500 km à l’est de Moscou, un jeune russe de 24 ans a été condamné à cinq ans de prison dans un camp pénitentiaire pour avoir tenté d’échapper à la mobilisation.