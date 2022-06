Guerre en Ukraine : Kiev prévoit la fin de la guerre d'ici deux à six mois

La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait encore durer entre deux et six mois, selon les pronostics de Mikhailo Podoljak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, relayés par le site d'information de l'opposition russe Meduza. Tout dépendra, selon lui, de l'état d'esprit en Europe, en Ukraine et en Russie et de son évolution au fil du temps.

Il n'y aura des négociations de paix entre Kiev et Moscou, a-t-il ajouté, que si la situation sur le terrain change et que si la Russie n'a plus le sentiment de pouvoir imposer unilatéralement ses conditions. Le négociateur en chef de l'Ukraine, David Arachamia, a également déclaré vendredi que Kiev ne reviendra à la table des négociations que lorsqu'elle sera en position de force.