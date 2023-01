Guerre en Ukraine : Kiev pourrait boycotter les Jeux Olympiques si les Russes sont autorisés à concourir

"Il ne peut pas y avoir d’accords avec les représentants de pays terroristes", a affirmé Gutzeit sur les réseaux sociaux, annonçant que des consultations avec les fédérations nationales avaient été entamées au sujet d’un "éventuel boycott des Jeux Olympiques de Paris 2024" en cas de réintégration des athlètes russes et bélarusses dans les compétitions internationales. Tant que la guerre en Ukraine se poursuivra, son pays continuera à soutenir les sanctions contre la Russie et le Bélarus et les athlètes de ces deux pays ne devraient pas être autorisés à participer aux compétitions, même sous bannière neutre, a-t-il expliqué.

"J’espère que toutes les fédérations, les athlètes et le monde entier feront attention à présent et que nous n’aurons pas à recourir aux extrêmes", a prévenu Gutzeit, en référence à un boycott olympique.

Cette déclaration intervient après la récente décision du CIO d’étudier les moyens de permettre aux Russes et aux Bélarusses de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les conditions de la participation des Russes et des Bélarusses comprendraient le respect de la Charte olympique ainsi que des sanctions telles que l’interdiction du drapeau, de l’hymne, des couleurs ou de toute autre identification de la Russie et du Bélarus lors des manifestations sportives.

Le président du CIO, Thomas Bach, avait récemment déclaré à plusieurs reprises que le sport ne devrait pas être politisé et que les athlètes russes ne devraient pas être punis pour la guerre déclenchée par leur pays.

Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois déclaré mardi qu’il était opposé à la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques 2024.