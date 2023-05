Guerre en Ukraine : Kiev place Mondelez et son CEO belge sur liste noire

L'Ukraine a placé la multinationale américaine Mondelez, connue notamment pour ses marques Côte d'Or, Lu et Oreo, sur sa liste noire des "sponsors internationaux de la guerre", annonce samedi l'agence nationale ukrainienne de lutte contre la corruption.

Les autorités ukrainiennes listent depuis longtemps les entreprises, et leurs dirigeants, qui, selon elle, soutiennent l'invasion russe, en permettant notamment d'assurer la croissance du pays ce qui est perçu par elles comme une manière de financer le terrorisme.

Mondelez est la 27e entreprise à figurer sur la liste. Le CEO du groupe, le Belge Dirk Van De Put, est aussi personnellement visé.

Les pertes financières auraient été énormes.

Le dirigeant avait expliqué la semaine dernière au Tijd que la décision de rester actif ou non en Russie avait été "de loin la plus dure" de sa carrière. "Les pertes financières auraient été énormes", a-t-il justifié. Et au-delà de l'aspect financier, ç'aurait été "un drame humain". "90% de ce que nous vendons en Russie et y est également produit. Nous employons dans le pays 3.000 personnes, et nous nous procurons les matières premières auprès de 10.000 agriculteurs."

La liste noire ukrainienne a fait polémique en début de semaine, car la banque hongroise OTP y a été inscrite et en réaction, Budapest a été le seul de 27 États membres de l'Union européenne à refuser une nouvelle tranche d'aide issue de la Facilité européenne à l'Ukraine, bloquant de facto le remboursement d'armes fournies par l'UE à l'Ukraine. Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, les États membres concernés ont déjà présenté une facture de 10 milliards d'euros depuis le début de l'invasion russe.