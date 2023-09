Guerre en Ukraine : Kiev organisera-t-elle les élections présidentielles en 2024 ? Rien n’est moins sûr, pour diverses raisons

Plusieurs politiques occidentaux feraient pression sur l’Ukraine pour qu’elle organise des élections législatives et présidentielles en dépit de la guerre et de la loi martiale, écrit ce dimanche le Washington Post La proposition, faite à l’origine par Tini Cox, présidente néerlandaise de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a également été soutenue par le sénateur républicain américain Lindsey Graham lors d’une visite à Kiev le mois dernier, en compagnie des sénateurs Richard Blumenthal et Elizabeth Warren. De son côté, Zelensky avait affirmé il y a quelques jours qu’il n’était pas contre la tenue des élections mais que d’une part, la Constitution ukrainienne interdit les élections sous la loi martiale, et que d’autre part, les Ukrainiens préféraient que l’argent nécessaire à l’organisation de ces élections soit consacré à l’effort de guerre. De plus, et de nombreux Ukrainiens déplacés ou vivant dans les territoires occupés par la Russie ne pourraient pas voter.

Sur le territoire de la République populaire autoproclamée de Donetsk, la censure militaire a été introduite afin de garantir le régime de la loi martiale et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le sabotage et les formations de reconnaissance". C’est ce qu’indique un décret du président République populaire autoproclamée, Denis Pushilin. Concrètement, la censure militaire du courrier et des messages transmis par les systèmes de télécommunications, ainsi que le contrôle des conversations téléphoniques sont introduits.

Et pendant ce temps, au pays de Poutine, l’éducation est en train de changer. "Dans les écoles russes, du Pacifique à la mer Noire, les enfants de maternelle portent des uniformes et participent à des répétitions de marche : les enfants plus âgés apprennent à creuser des tranchées, à lancer des grenades et à tirer à balles réelles", expliquent nos confrères Tim Lister and Katharina Krebs de CNN . Une tendance qui n’est pas sans rappeler les heures sombres de l’URSS. Et même si cela n’avait jamais vraiment totalement disparu, la militarisation des écoles publiques russes s’est intensifiée depuis "l’opération spéciale" en l’Ukraine.

