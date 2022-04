La situation militaire ne semble pas voir beaucoup évolué sur le terrain, selon les informations ukrainiennes. Kiev s'attend toujours à une vaste offensive russe dans l'est dans les jours ou semaines à venir.

À Marioupol, de nombreux habitants résistent malgré la destruction de nombreuses maisons, a expliqué mardi le maire adjoint Sergej Orlov lors de l'émission "Tagesthemen" sur la chaîne allemande ARD. Les gens trouvent refuge dans les caves et les abris mais "ce n'est pas ça vivre, c'est survivre", a ajouté Sergej Orlov.

Les autorités de la région de Donetsk, dont Marioupol fait partie, ont estimé mardi que plus de 20.000 personnes y avaient été tuées. Cette information n'a pas non plus pu être vérifiée.