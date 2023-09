Guerre en Ukraine : Kiev dénonce des "élections factices" dans les territoires occupés par la Russie

L’Ukraine a dénoncé vendredi les scrutins "factices" organisés par la Russie dans les territoires qu’elle occupe depuis son invasion et en Crimée annexée, appelant la communauté internationale à condamner ces votes.

"Les pseudos-élections de la Russie dans les territoires temporairement occupés n’ont aucune valeur", a estimé dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui appelle ses partenaires étrangers "à condamner les actions arbitraires et vaines de la Russie". Il réclame en outre que les responsables russes organisant ces votes soient poursuivis et sanctionnés. "Les personnes liées à ces pseudo-élections, y compris les dirigeants de la Fédération de Russie, les représentants des administrations d’occupation et les structures électorales doivent être traduits en justice", a indiqué la diplomatie ukrainienne.

Des dizaines de scrutins régionaux et municipaux se déroulent en Russie de vendredi à dimanche, en l’absence de toute opposition, sur fond de répression. Les autorités russes en organisent aussi dans les territoires occupés d’Ukraine répartis dans les quatre régions dont Moscou revendique depuis un an l’annexion, ainsi qu’en Crimée annexée depuis 2014. Ces zones font toujours l’objet de combats ou de frappes à distance, alors que l’Ukraine tente de les reconquérir en menant une difficile contre-offensive. L’écrasante majorité de la communauté internationale, y compris la majorité des alliés de la Russie, ne reconnaissent pas les annexions de territoires ukrainiens. Les scrutins "ne sont rien d’autre qu’un exercice évident de propagande", a dénoncé le ministère allemand des Affaires étrangères vendredi.