Guerre en Ukraine : Kiev demande que la Suisse assure un mandat de "puissance protectrice"

Lorsque deux États rompent entièrement ou partiellement leurs relations, la Suisse, qui se prévaut de sa neutralité, est habituée à assumer une partie de leurs tâches diplomatiques ou consulaires.

La puissance protectrice permet aux États concernés de maintenir un minimum de relations et peut aussi permettre d'assurer la protection consulaire des ressortissants du premier sur le territoire du second et du second sur le territoire du premier.

C'est au XIXe siècle que la Suisse a, pour la première fois, assumé un rôle de puissance protectrice en représentant en France les intérêts du Royaume de Bavière et du Grand-Duché de Bade pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871.

L'activité de puissance protectrice de la Suisse a atteint son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, représentant les intérêts de 35 États.