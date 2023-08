Depuis, le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d’autre et l’armée russe a frappé à plusieurs reprises Odessa, mais aussi les ports fluviaux d’Izmaïl et Reni, des attaques dénoncées par Kiev comme un moyen d’entraver ses exportations.

Des drones russes ont d’ailleurs frappé et "endommagé" ce mercredi des entrepôts de céréales dans la région d’Odessa, a déploré mercredi le gouverneur régional, Oleg Kiper.