Guerre en Ukraine : Kiev cible la Russie et revendique les frappes, un changement de stratégie ?

Les frappes perpétrées à l’initiative de Kiev ont visé des infrastructures civiles mais n’ont fait aucune victime. Par exemple à "Moscow-city", le quartier d’affaires de la capitale, "ce sont des frappes qui ont été réalisées un dimanche, où l’on savait pertinemment bien que le nombre de personnes qui seraient présentes dans ces bâtiments serait très réduit, voire nul. Donc on est toujours pour l’instant dans l’ordre du symbolique", estime Alain De Neve, chercheur d’Institut royal de Défense.

Il semble que l’Ukraine ne cherche pas nécessairement à faire des victimes en menant ces opérations mais "on est clairement dans une guerre psychologique", analyse le chercheur, " l’Ukraine essaie peut-être de surfer sur la vague de contestation née de l’affaire Wagner et lors du Putsch raté de Prigojine. Et s’il y a des éléments dans la population russe qui pourraient contester la politique suivie jusqu’à présent par Vladimir Poutine et bien Volodymyr Zelensky se dit que cela pourrait certainement être réactivé au travers de ces frappes symboliques qui donneraient le sentiment à la population d’être plongée dans une guerre dont elle connaît très peu de choses finalement".

Outre le choix des lieux et des horaires qui réduit considérablement le risque de dommages collatéraux, le matériel utilisé est aussi, en soi, le marqueur d’une frappe symbolique, "cela doit encore être confirmé, mais il apparaît que ce sont des drones que l’on trouve dans le commerce. Ce sont parfois des drones qui ressemblent à des systèmes fabriqués au sein d’universités. Donc on est dans quelque chose qui relève plus du rudimentaire, qui relève du bricolage, mais qui est néanmoins efficace pour le type d’opération qu’il s’agit de mener".