Guerre en Ukraine : Kiev appelle les volontaires étrangers à rejoindre une "Légion internationale de défense"

Face à l’agression russe, l’Ukraine invite désormais les citoyens d’autres pays à venir participer à la défense du pays. Les autorités avaient déjà décrété la mobilisation militaire générale pour les Ukrainiens.

Le président Volodymr Zelensky annonce ce dimanche la création d’une force constituée de volontaires étrangers, la "Légion internationale de défense territoriale de l’Ukraine". "Elle sera composée d’étrangers désireux de participer à la lutte contre l’agression russe", explique-t-il, en ajoutant : "Ce sera la preuve essentielle de votre soutien à notre pays."

Elan de sympathie

Les autorités ukrainiennes semblent vouloir ainsi profiter de l’élan de sympathie dont bénéficie leur pays en Occident depuis le lancement de l’offensive militaire russe. Les manifestations de solidarité avec l’Ukraine se multiplient à travers le monde.

Les gouvernements les plus réticents décident désormais d’envoyer des armes vers l’Ukraine et adoptent les sanctions les plus dures contre Moscou. Volodymyr Zelensky a salué la formation d’une "coalition anti-guerre" internationale pour soutenir l’Ukraine : "nous recevons des armes, des médicaments, de la nourriture, du carburant, de l’argent".

"Défendre l’Ukraine et l’ordre mondial"

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba appelle les volontaires étrangers "qui désirent défendre l’Ukraine et l’ordre mondial" à contacter l’ambassade d’Ukraine de leur pays. "Ensemble nous avons vaincu Hitler, et nous vaincrons Poutine aussi", écrit-il sur Twitter.