Guerre en Ukraine : Kiev appelle les Occidentaux à "considérablement renforcer" les livraisons d'armements

L'aide militaire internationale doit ainsi être "portée à un nouveau niveau en termes de qualité", ont demandé MM. Reznikov et Kouleba. À ce stade, "la Russie conserve un avantage quantitatif substantiel en matière de troupes, d'armes et d'équipements militaires", ont-ils toutefois déploré, malgré une aide financière et militaire occidentale déjà très importante.

"Nous appelons tous ces pays et d'autres pays possédant les capacités appropriées à se joindre à l'initiative de création d'une coalition internationale de chars pour soutenir l'Ukraine", ont donc exhorté les deux ministres jeudi. Ils ont aussi affirmé "garantir" que l'Ukraine "utilisera ces armes de manière responsable et exclusivement dans le but de protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues".

MM. Reznikov et Kouleba ont par ailleurs "salué" la "décision audacieuse et bienvenue du Royaume-Uni" annoncée samedi dernier "de transférer le premier escadron de chars Challenger 2 en Ukraine".

"Cependant, cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs opérationnels", ont-ils plaidé dans leur communiqué conjoint.

"Le Kremlin est déterminé à intensifier encore plus les hostilités" et "n'a pas changé ses objectifs concernant l'Ukraine, qui sont de (la) détruire", ont-ils mis en garde.