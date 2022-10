Guerre en Ukraine : Kiev appelle la population à réduire sa consommation d'électricité pour éviter les coupures

Selon un représentant du président ukrainien au parlement, la nuit de lundi à mardi pourrait être l'une des plus difficiles en termes d'approvisionnement énergétique en Ukraine. Certaines régions seront privées d'électricité à plus ou moins long terme. Plus les citoyens seront attentifs à leur consommation, plus le risque d'une fermeture à grande échelle s'éloignera, ont déclaré les autorités. Il est donc demandé aux gens d'éteindre les appareils à forte consommation d'énergie tels que les chauffages électriques, les chaudières ou les machines à laver, particulièrement dans la région de Kiev.