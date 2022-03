Il est toutefois impossible de vérifier la validité de ces allégations. La Russie ne communique pas sur la mort de ses soldats.

Depuis le début de la guerre il y a trois semaines et demie, les forces ukrainiennes affirment avoir réussi à tuer plusieurs dizaines d’officiers supérieurs russes. Parmi eux figureraient notamment six généraux de l’armée et de la Garde nationale.