Guerre en Ukraine : Kiev a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l’Allemagne

Le système Iris-T a une portée de bouclier de 20 kilomètres de hauteur et de 40 kilomètres de largeur. Les Etats-Unis ont pour leur part promis des systèmes de missiles sol-air NASAMS : deux pour livraison dans les semaines ou mois à venir et six autres dans le cadre d’une aide de plus long terme.

Ce système de missiles sol-air NASAMS est fabriqué par l’Américain Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg.