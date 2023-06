Guerre en Ukraine : Justin Trudeau blâme la Russie pour la destruction du barrage de Kakhovka

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en visite surprise à Kiev samedi, a estimé que la destruction du barrage de Kakhovka dans le Sud de l'Ukraine, qui a provoqué des inondations, était une "conséquence directe" de l'invasion russe.

Aux côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, M. Trudeau n'est pas pour autant allé jusqu'à imputer à Moscou l'explosion qui a détruit ce barrage hydroélectrique sur le Dniepr, alors que les deux camps se rejettent la responsabilité de cette catastrophe. Les inondations qui ont suivi ont touché tant les zones sous contrôle ukrainien que celles sous occupation russe sur les deux rives du fleuve, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.

"Nous avons tous vu les dégâts causés par l'effondrement du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka (...) Il s'agit d'une conséquence directe de la guerre menée par la Russie", a déclaré M. Trudeau. "Il ne fait absolument aucun doute dans notre esprit que la destruction du barrage est une conséquence directe de la décision de la Russie d'envahir le pays."

Il a annoncé dans la foulée une aide de 10 millions de dollars pour aider l'Ukraine à faire face aux conséquences et 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire, alors que les troupes de Kiev sont à l'attaque. "En outre, j'annonce aujourd'hui que le Canada participera aux efforts multinationaux visant à former des pilotes de chasse et à entretenir et soutenir le programme d'avions de chasse de l'Ukraine", a-t-il encore dit.

Le Canada, qui comporte une importante diaspora ukrainienne, est l'un des principaux soutiens de Kiev, ayant fourni une importante aide militaire et formé plus de 36.000 soldats ukrainiens. Il a aussi adopté des sanctions contre la Russie.