Guerre en Ukraine : Justin Trudeau à Irpin, dans la banlieue de Kiev

"(Justin Trudeau) est venu à Irpin pour voir de ses propres yeux toutes les horreurs que les occupants russes ont faites à notre ville", a écrit Oleksandre Markouchine sur Telegram, accompagnant son message de photos prises avec M. Trudeau dans la ville détruite.

Plusieurs personnalités se sont rendues à Kiev ce dimanche, dont la First lady Jill Biden et le chanteur et activiste Bono.