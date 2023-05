Guerre en Ukraine : Joe Biden ouvre la voie à la livraison d'avions F-16 à l'Ukraine

Le président ukrainien s'est félicité de cette décision "historique", qui "va considérablement aider notre armée de l'air". Il a dit avoir hâte de "discuter de la mise en oeuvre pratique" du plan à Hiroshima, où il est attendu dimanche pour des entretiens avec Joe Biden en marge du sommet du G7. Joe Biden, qui orchestre la réponse occidentale face à la Russie, fait face à une pression grandissante pour autoriser l'envoi des aéronefs américains de Lockheed Martin à l'Ukraine, non pas par l'entremise des Etats-Unis eux-mêmes, mais par d'autres pays qui en possèdent. La livraison de ces avions par des pays tiers est en effet soumise à l'approbation préalable de Washington, et plus précisément à une autorisation du département d'Etat, dans un souci de protection de la technologie militaire américaine .