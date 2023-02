Guerre en Ukraine : Jens Stoltenberg appelle les pays de l’Otan et ses partenaires à fournir plus d’armes à Kiev

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a appelé mardi les alliés de l’Ukraine à lui fournir davantage de soutien alors que Kiev redoute une nouvelle offensive russe à l’approche du premier anniversaire de l’invasion, qui avait débuté le 24 février 2022.

"Il est donc d’autant plus important que les alliés et partenaires de l’Otan apportent un soutien accru à l’Ukraine. Nous nous réunirons plus tard dans la journée au sein du groupe de contact pour l’Ukraine dirigé par les États-Unis et nous répondrons aux besoins urgents d’un soutien accru à l’Ukraine", a-t-il affirmé à son arrivée au siège bruxellois de l’Alliance atlantique pour une réunion de deux jours des ministres de la Défense des pays alliés.