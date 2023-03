Guerre en Ukraine : immersion dans une famille russe de Sibérie, qui "accueille" des enfants ukrainiens déportés (reportage)

Au milieu de la Sibérie, Roman Vinogradov joue avec un groupe d’enfants, tandis que sa femme, Ekaterina, lit une histoire aux plus petits. Des 16 enfants dont ils s’occupent, cinq viennent de territoires ukrainiens occupés par la Russie.

Le couple, rencontré par l’AFP à Novossibirsk à trois mille kilomètres de l’Ukraine, dit que leur mission est simple : aider ces "enfants dans le besoin".

Qu’est-ce que ça veut dire 'voler'? Je n’ai volé personne

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, des organisations internationales accusent les autorités russes d’orchestrer le "déplacement forcé" de milliers de mineurs ukrainiens, ce que le président Volodymyr Zelensky a qualifié de crimes de guerre et contre l’humanité, y voyant des "enlèvements", des "adoptions forcées" et de la "rééducation" d’Ukrainiens.

La Russie, bien sûr, affirme protéger des enfants "réfugiés". "Qu’est-ce que ça veut dire 'voler'? Je n’ai volé personne", insiste Roman Vinogradov, et les enfants "ne pensent pas non plus avoir été volés".