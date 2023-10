Guerre en Ukraine : immersion dans les tranchées ukrainiennes, entre glace et feu

Au plus proche des combats, nous avons vécu comme eux, avec eux dans cette tranchée d'un autre siècle, d'une autre guerre dans un déluge de feu, nous raconte Charles Comiti.

Ce conflit les rend fous. Ils sont ouvriers, chauffeurs, professeurs...ils se sont engagés pour défendre leur territoire à 800 mètres des tranchées russes. Ces soldats sont pris quotidiennement sous un déluge de feu. Et face à la puissance de l'ennemi, ils manquent de tout : de nourriture, d'armes et de munitions. S'ils résistent, c'est grâce à leur connaissance du terrain et à leur détermination.

Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l'utilisation de matériels modernes, financés par de nombreux pays occidentaux, les gains de territoire sont rares. Et l'armée russe tient bon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce conflit est d'abord une guerre de position. Où les belligérants se font face dans des tranchées, comme en 1914.

Le reporter de guerre Charles Comiti documente ce conflit à travers le regard de deux jeunes soldats : Plombyr, 24 ans et Sergueï, 29 ans qui appartiennent au bataillon Arey. Depuis le 22 février 2022, cet ancien étudiant en commerce et cet ex-prof d'histoire sont de tous les combats et de tous les fronts. À la fin de l'hiver, Charles Comiti a pu passer dix jours avec ces deux soldats, au plus proche des combats, terrés dans des tranchées d'une autre guerre.