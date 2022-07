Guerre en Ukraine : Imagine Dragons devient ambassadeur du projet United24

Aujourd’hui, les membres du groupe deviennent les ambassadeurs d’United24, une plateforme qui récolte des dons pour venir en aide aux Ukrainiens. L’argent récolté vise à financer 3 domaines, la défense et le déminage – l’aide médical et la reconstruction du pays. Mise en place par le président Volodymyr Zelensky, la plateforme a permis à Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine et Imagine Dragons de rassembler des fonds et financer l’importation d’ambulances dans le pays.

Nous aimons le peuple ukrainien et voulons aider de toutes les manières possibles. Nous travaillerons avec UNITED24 et les dirigeants locaux pour trouver continuellement des moyens de sensibiliser le public et de collecter de l’argent jusqu’à ce que cette guerre injuste prenne fin

déclare Dan Reynolds, le chanteur du groupe, dans un communiqué repris par BFMTV. Après un premier show en 2018 au stade Olympique, Imagine Dragons devait se produire à nouveau en 2022 en Ukraine. A la place, les membres du groupe se sont produits au téléthon Save Ukraine et ne lâchent plus le drapeau durant leur tournée mondiale.