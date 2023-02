Guerre en Ukraine : "Ils montrent leurs muscles", la Russie se préparerait à une nouvelle attaque, selon Kiev

La Russie prépare une nouvelle attaque massive à l’aide de missiles contre des cibles ukrainiennes, a déclaré jeudi la porte-parole du commandement Sud de l’armée ukrainienne, Natalia Goumeniouk, soulignant les mouvements de la flotte russe présente sur la mer Noire.

Natalia Goumeniouk s’est exprimée à la télévision ukrainienne en expliquant que la grande majorité des vaisseaux russes est retournée à sa base, laissant présager une nouvelle frappe de missiles.

Depuis que les forces russes ont commencé à bombarder les villes et infrastructures ukrainiennes en octobre 2022, la plupart des missiles de croisière sont lancés depuis des navires de guerre présents sur la mer Noire et la mer Caspienne ou depuis des bombardiers stratégiques. Selon Natalia Goumeniouk, il n’y aurait plus qu’une dizaine de navires encore à flot, un nombre bien inférieur à la normale, la plupart étant des sous-marins.

Ils montrent leurs muscles

"Ils montrent leurs muscles en mer pendant une certaine période, affichent leur présence et leur contrôle de la situation, puis naviguent vers les bases où ils préparent une attaque massive", a-t-elle détaillé.

Les bombardements russes ont sévèrement impacté le réseau électrique ukrainien ainsi que d’autres services publics. Plusieurs millions de personnes se sont retrouvées sans électricité, sans eau et sans chauffage. Ces attaques ont frappé à plusieurs reprises des immeubles résidentiels, comme récemment à Dnipro, faisant une quarantaine de victimes et 80 blessés le 14 janvier dernier.