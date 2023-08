Guerre en Ukraine : il y a 32 ans, l’Ukraine devenait indépendante

Quelques mois plus tard, en 1990, les revendications pour la démocratie et la souveraineté s’intensifient avec une grève de la faim menée par le mouvement étudiant à Kiev. Cette "Révolution de Granit" permet d’aboutir à la démission du Premier ministre Massol.

Entre-temps, le mouvement Roukh, un front populaire, met à l’affiche de son programme, lui aussi, l’objectif de la souveraineté de l’Ukraine, mais aussi de la démocratie politique et sociale et de l’unité du pays, souligne Olivier de Laroussilhe dans son ouvrage. Aux premières élections libres de 1990, le mouvement emporte un certain succès, mais reste encore minoritaire.

Pour tous ces mouvements, les idées de démocratie et souveraineté sont à l’ordre du jour, "mais elles ne peuvent être accomplies qu’à la faveur d’une forme de décolonisation", ajoute Aude Merlin. "Les deux enjeux sont intimement liés à la décolonisation et à l’émancipation vis-à-vis de Moscou. Dans le climat politique de l’époque, construire la nation et la démocratie vont de pair. A cela s’ajoute la question du passage à l’économie de marché, qui fut toutefois menée au travers d’une libéralisation très violente du point de vue social, ouvrant la porte aux prédations, à la corruption et aux oligarques", précise l'experte.