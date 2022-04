Guerre en Ukraine : il ne s’agirait pas que la Chine soutienne la Russie, l’UE met Pékin en garde

Rejoignant les craintes exprimées par Washington, l’UE s’inquiète de la position jusqu’ici très réservée de Pékin dans le conflit entre Russie et Ukraine. Alors que l’UE a pris, à l’unisson du G7, des sanctions économiques et financières contre Moscou, et soutient Kiev sur le plan humanitaire et militaire (fourniture d’armes), Pékin n’a pas officiellement condamné l’invasion russe. À l’Assemblée générale des Nations Unies, lors du vote le mois dernier d’une résolution demandant le retrait immédiat des forces russes d’Ukraine, la Chine s’était d’ailleurs abstenue.

Bruxelles et Washington craignent une potentielle décision chinoise de fournir des armes aux Russes, ou encore de favoriser un contournement des sanctions économiques et financières. Toute action en ce sens aurait pour effet de prolonger la guerre et son impact mondial, ce qui n’est "dans l’intérêt de personne et certainement pas de la Chine", ont avancé vendredi Ursula von der Leyen et Charles Michel.

Ces derniers ont répété à l’issue du sommet virtuel l’importance des échanges commerciaux entre la Chine et l’UE. Autrement dit : Pékin a bien davantage à perdre, économiquement et en réputation, en faisant la sourde oreille aux arguments européens. "Nous espérons que la Chine prend en considération l’importance de son image internationale et de sa relation économique avec l’UE", a résumé Charles Michel face aux journalistes.