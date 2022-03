Guerre en Ukraine : il faut maintenir ouvertes les frontières de l'UE pour ceux qui fuient l'Ukraine, demande Human Rights Watch

L'Union européenne et ses États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir un passage sûr à tous les civils fuyant l'Ukraine, en les traitant de manière égalitaire, estime Human Rights Watch (HRW) mercredi dans un communiqué.

Selon l'ONG, les ministres européens de la Justice et des Affaires intérieures qui se réuniront ces 3 et 4 mars devraient approuver un plan d'action concerté prévoyant des mesures visant à garantir l'accès au territoire, la protection et le soutien de tous les réfugiés de guerre.

"Nous avons assisté à une démonstration rapide et encourageante de solidarité avec les Ukrainiens", déclare Judith Sunderland, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale à HRW. "Il est d'une importance vitale que tous les États membres et institutions de l'UE aident toutes ces personnes, y compris celles qui ne sont pas ukrainiennes, à se mettre en sécurité et à obtenir les soins, la protection et l'assistance dont elles ont besoin".