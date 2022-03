Guerre en Ukraine : il faut "encourager" les réfugiés en Pologne à aller vers d'autres États membres, estime l'UE

Pologne, Autriche, République Tchèque, pays qui accueillent le plus de réfugiés

Les pays actuellement les plus sous pression en termes d'accueil de réfugiés sont la Pologne, suivie de l'Autriche et de la République tchèque, selon la Commission, qui a établi un "index" en fonction du nombre de réfugiés ukrainiens accueillis, du nombre de demandeurs d'asile toutes nationalités confondues l'année dernière, par rapport à la taille du pays.

Les personnes fuyant l'Ukraine peuvent bénéficier depuis début mars dans l'UE d'une protection temporaire, d'une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, qui leur permet l'accès au logement, au marché du travail, au système scolaire, au système social et de santé, en vertu d'une directive de 2001 qui a été utilisée pour la première fois.

L'Allemagne et la Pologne ont proposé que tout bénéficiaire de la protection temporaire puisse obtenir un versement de 1.000 euros pour six mois, avant une nouvelle évaluation de la mesure, selon une lettre adressée par ces deux pays à la Commission, et vue par l'AFP.

La Commission a proposé de mettre à disposition jusqu'à 17 milliards d'euros -dont une partie vient de fonds budgétaires non utilisés de la période 2014-2020- pour les pays qui prennent en charge le plus de réfugiés.

Elle doit proposer lundi une plateforme d'enregistrement unique de l'UE, pour que les 27 sachent qui est enregistré au titre de la protection temporaire et dans quel pays, aucune base de données commune n'existant actuellement.

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont le pays exerce la présidence du Conseil de l'UE, a aussi souligné les enjeux de sécurité liés à la guerre. L'UE s'inquiète des risques de trafic d'êtres humains et d'exploitation sexuelle, la grosse majorité des réfugiés étant des femmes et des enfants.

M. Darmanin a par ailleurs alerté sur le risque de trafic d'armes: "il ne faudrait pas qu'après le conflit, nous ayons les mêmes difficultés qu'on a pu avoir, notamment dans les Balkans, c'est-à-dire la circulation d'armes très importante qui viennent ensuite toucher notre sécurité", a-t-il expliqué.