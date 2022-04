Guerre en Ukraine : "Il faudra 50 ans pour déminer les milliers d'engins explosifs encore actifs déversés en Ukraine"

Ces dernières semaines, les journalistes de l'AFP ont vu d'innombrables munitions non explosées dans les rues des villes et villages au nord-est et nord-ouest de Kiev, abandonnées ou égarées durant le retrait russe.Le déminage ukrainien n'est pas un processus de haute technologie : il repose sur des outils rudimentaires et des nerfs d'acier. Il se fait avec un détecteur de mines ou à l'aide d'une longue perche pointue. La mine est ensuite progressivement déterrée à la pelle, retirée d'un coup sec de la terre avec un grappin, puis le détonateur est retiré et le dispositif ajouté à l'arsenal de l'Ukraine.