Guerre en Ukraine : il faudra 15 ou 20 ans pour que l’Ukraine entre dans l’UE, selon le ministre français Clément Beaune

L’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne prendra "sans doute 15 ou 20 ans", a estimé dimanche le ministre français délégué français aux Affaires européennes, en préconisant que Kiev entre en attendant dans la communauté politique européenne proposée par le président Macron.

"Il faut être honnête. […] Si on dit que l’Ukraine va rentrer dans l’UE dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ce n’est pas vrai. C’est sans doute 15 ou 20 ans, c’est très long", a affirmé Clément Beaune sur les ondes de Radio J.

On prépare des déceptions pour toute une génération

"Je ne veux pas qu’on vende aux Ukrainiens des illusions et des mensonges. Si l’on dit aux Ukrainiens : 'Bienvenue dans l’UE', mais vous n’avez pas lu sur le contrat, en note de bas de page, 'Coucou c’est dans 15 ans', je pense qu’on prépare demain des déceptions pour toute une génération du peuple ukrainien", a-t-il poursuivi.

"En attendant, on doit aux Ukrainiens […] un projet politique dans lequel ils peuvent rentrer", a poursuivi M. Beaune.