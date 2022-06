Guerre en Ukraine: il est trop tôt pour tirer des conclusions sur des crimes de guerre, selon l'ONU

"Toutefois, sous réserve d'une confirmation ultérieure, les informations reçues et les sites de destruction visités peuvent étayer les allégations selon lesquelles de graves violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, pouvant aller jusqu'à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ont été commises dans ces régions", a souligné M. Mosek.