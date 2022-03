Guerre en Ukraine : Ikea suspend ses activités en Russie et en Biélorussie

Le géant suédois de l’ameublement Ikea a annoncé jeudi la suspension de ses activités en Russie et en Biélorussie, affectant près de 15.000 employés, 17 magasins et trois sites de production. "La guerre a un énorme impact humain et se traduit aussi par des perturbations graves de la chaîne de production et de commerce, raisons pour lesquelles les sociétés du groupe ont décidé de suspendre temporairement les activités d’Ikea en Russie", indique le groupe dans un communiqué adressé à l’AFP.