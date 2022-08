Guerre en Ukraine, hausse des prix ... : à Ciney, on s'affranchit de l'étranger et on cultive des grains de moutarde 100% belge et bio

Bister, ce sont des moutardes de chez nous - l'entreprise est implantée à Ciney - mais elles sont élaborées avec des graines importées du Canada et des pays de l'Est. Pourtant, depuis 3 ans, une petite révolution interne est en marche, il s'agit ni plus ni moins de relocaliser petit à petit la production. " Nous poursuivons deux objectifs : "d'abord, réduire notre dépendance face à nos fournisseurs étrangers et ensuite, diminuer notre empreinte carbone" précise Arthus de Bousies, le directeur de Bister. Depuis 3 ans, la moutarderie s'est donc lancée dans une filière locale et bio à laquelle contribuent 9 agriculteurs wallons . Avec l'aide de Farm for Good, et de l'UCLouvain aussi, ces agriculteurs se sont peu à peu familiarisés avec ces semences : " à quelle période faut-il semer? Comment se comporte cette culture face à une sécheresse? Résiste-t-elle à l'humidité? Qu'en est-il des insectes? Il a fallu se réapproprier toute une série de savoirs et de connaissances " Les résultats sont encourageants : 45 tonnes ont été produites de cette manière ce qui équivaut à 225 tonnes de moutarde. Un peu plus douces au palais que les autres gammes.