Guerre en Ukraine : Hadja Lahbib évoque l’agression russe en Ukraine avec son homologue néerlandais

En marge de la visite d’État des souverains néerlandais en Belgique, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib s’est entretenue mardi après-midi avec son homologue néerlandais Wopke Hoekstra.

Les discussions ont notamment porté sur l’agression russe en Ukraine, ont indiqué les deux ministres sur Twitter.

"Les Pays-Bas et la Belgique poursuivent leurs efforts pour que la Russie réponde de ses nombreux crimes", a indiqué M. Hoekstra dans son tweet. Hadja Lahbib a quant à elle assuré avoir discuté, avec son homologue, du "contexte géopolitique actuel, et notamment des relations entre l’Union européenne et la Chine, de l’agression russe en Ukraine, de l’impact du conflit sur l’Afrique et de la lutte contre l’impunité".