Guerre en Ukraine : Hadja Lahbib a rencontré le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, à New York

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a rencontré, lundi, son homologue ukrainien Dmytro Kouleba pour la deuxième fois en trois semaines, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Aucune date n'a encore été programmée pour une visite de la ministre belge dans le pays en guerre.

"Nous attendons le bon moment pour nous rendre en Ukraine. Nous ne voulons pas partir les mains vides", a déclaré Mme Lahbib après la réunion. Elle a souligné que la Belgique travaille depuis un certain temps sur plusieurs pistes pour soutenir le pays. "Nous sommes en train d'identifier un certain nombre de projets pour aider l'Ukraine à passer l'hiver le mieux possible et en toute sécurité, et pour soutenir la reconstruction. Mon voyage en Ukraine sera coordonné en conséquence".

Les deux ministres ont longuement parlé de la poursuite et de la punition des crimes de guerre en Ukraine et du rôle de la Cour pénale internationale. Ils ont également discuté du soutien militaire, alors 12 millions d'euros d'armes et munitions supplémentaires ont été proposés il y a quelques jours. À la fin août, sur proposition de Mme Lahbib, le gouvernement avait également déjà débloqué 8 millions d'euros pour acheter des équipements de premiers secours, des vêtements d'hiver, des lunettes de vision nocturne et des médicaments pour les soldats ukrainiens.