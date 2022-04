Guerre en Ukraine : Greenpeace bloque à Anvers un pétrolier venu de Russie

Des activistes de l’ONG Greenpeace bloquent ce dimanche soir le navire Seychelles Pioneer, qui transporte du pétrole provenant de Primorsk, pour l’empêcher d’entrer dans le port d’Anvers. Les organisateurs se disent "choqués par les atrocités mises au jour en Ukraine le week-end dernier", et appellent à "la fin de l’importation de combustibles fossiles et d’uranium russe".

"Notre dépendance au pétrole et au gaz alimente le trésor de guerre de régimes autocrates et criminels, comme la Russie, mais également d’autres pays en conflit, explique Thomas Leroy, porte-parole de Greenpeace Belgique et présent à Anvers. Cela entraîne aussi des prix élevés pour l’énergie et le carburant pour les citoyens belges, et cela intensifie la crise climatique. Nous devons directement arrêter l’importation de gaz et de pétrole russe."