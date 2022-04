Guerre en Ukraine : Gazprom cesse ses livraisons en Pologne et en Bulgarie, l'état de Tchernobyl préoccupant... Revivez la journée du 26 avril

Les Etats-Unis réunissent mardi en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe, qui a mis en garde contre un risque "réel" de Troisième guerre mondiale.

Alors que la guerre en Ukraine génère des tensions sans précédent entre la Russie et l'Occident, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a agité la menace d'une extension du conflit pouvant dégénérer en guerre mondiale.

"Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer", a-t-il dit, cité par l'agence Interfax, au lendemain d'une visite en Ukraine des responsables américains des affaires étrangères et de la défense, Antony Blinken et Lloyd Austin.