Guerre en Ukraine : fuite a été détectée en Pologne sur l’oléoduc Droujba, reliant la Russie à l’Allemagne

L’oléoduc Droujba, dont le nom signifie "amitié", a commencé à être construit au début des années 1960 et s’étend aujourd’hui sur un réseau de 5500 kilomètres de long, et transporte du pétrole de l’Oural vers les raffineries en Pologne ainsi qu’en Allemagne. Une autre branche de Droujba achemine du pétrole russe vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.