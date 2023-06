Guerre en Ukraine : frappes russes dans le nord-est, Kiev demande aux populations de la région de Soumy d'évacuer

"S’il vous plaît, fuyez et sauvez vos vies", a enjoint à tout le monde un lieutenant-généraI des forces ukrainiennes. Il a assuré que les autorités aidaient la population à évacuer. La Russie a recours quotidiennement à des lance-roquettes, à de l’artillerie et à des bombes dans la région, a décrit ce haut-gradé. "La section de Soumy reste la plus dangereuse dans les opérations au nord du pays", a encore martelé le lieutenant-général Nayev.