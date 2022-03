Guerre en Ukraine : frappes à Kharkiv et Kiev, le point sur la situation ce mardi soir

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées, selon le service ukrainien des situations d’urgence. Une autre frappe sur un immeuble résidentiel a fait huit morts et six blessés, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé des bombardements "absolument écœurants", les comparant aux frappes meurtrières sur Sarajevo dans les années 1990.