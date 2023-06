Dans cette vidéo, l'homme avoue "avoir attaqué" Wagner, ajoutant avoir agi "en état d'ébriété, guidé par une animosité personnelle". Samedi, Evguéni Prigojine, qui tance régulièrement l'état-major militaire de l'armée russe, l'avait accusé de "céder" des territoires dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et frappée ces derniers jours par d'intenses bombardements et des attaques au sol. La veille, Evguéni Prigojine avait assuré que les troupes de Wagner avaient quitté à "99%" Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et cédé leurs positions à l'armée régulière, après avoir revendiqué la prise de la ville le 20 mai.