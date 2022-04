Guerre en Ukraine : Europol lance l'Opération Oscar sur le contournement des sanctions européennes

L'Opération Oscar, dirigée par le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique d'Europol, encouragera les partenaires à échanger leurs informations, éclaire un communiqué. Europol apportera également un soutien opérationnel dans les enquêtes financières.

L'organe européen centralisera aussi et analysera les informations "afin d'identifier les liens internationaux, les organisations criminelles et les suspects, ainsi que les nouvelles tendances et schémas criminels".

Fournir un soutien analytique clé en main, une coordination opérationnelle, une expertise médico-légale et technique, et un soutien financier aux autorités nationales compétentes

Le but est en outre de "fournir un soutien analytique clé en main, une coordination opérationnelle, une expertise médico-légale et technique, et un soutien financier aux autorités nationales compétentes".

Eurojust fournira une assistance juridique tandis que Frontex devrait aider à la surveillance des personnes qui traversent les frontières européennes et qui sont visées par les sanctions.